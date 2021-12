Voormalig Ronde van Vlaanderen-winnaar Bettiol heeft een trainingsachterstand opgelopen

Belangrijk is om in de winter geen trainingsachterstand op te lopen. Voor Alberto Bettiol is dat echter al te laat. De Italiaan hoopt nu om zo snel mogelijk aan meer intensieve trainingen te beginnen, om zo de schade te beperken met het oog op 2022.

Bettiol moest het WK in Vlaanderen al aan zich laten voorbijgaan door een ontsteking aan de darmen. Die achtervolgt hem nog altijd. "Ik heb met de artsen gesproken en zij adviseerden mij om een nieuwe therapie te volgen op basis van een infuus", vertelt de Ronde van Vlaanderen-winnaar van 2019 aan Tuttobiciweb. "Ik moet nu nog beginnen aan een reeks injecties", aldus Bettiol. Desondanks hoopt hij wel om vrijdag groen licht te krijgen om zijn trainingsarbeid te kunnen opdrijven. "Mijn eerste wedstrijd is de GP Marseillaise op 30 januari en ik rijd ook de Ster van Bessèges", zijn de plannen voor 2022 nog niet veranderd. OPNIEUW NAAR DE RONDE Verder staan er komend seizoen uiteraard een aantal grote doelen op de agenda. "Zoals altijd zou ik de Strade Bianche, de Tirreno en Sanremo moeten rijden. Ook de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race staan op mijn planning."