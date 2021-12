🎥 De Beelden: Evenepoel en Cattaneo schitteren in Belgian Waffle Ride in Kansas: "Dit doe ik het liefste"

Eind oktober waren Deceuninck-Quick.Step ploegmaats Remco Evenepoel en Mattia Cattaneo te bewonderen in de Verenigde Staten. Het Belgisch-Italiaanse duo deed immers mee met de Belgian Waffle Ride.

De Belgian Waffle Ride, een idee van een Amerikaanse ondernemer, is een poging om de Vlaamse voorjaarskoersen te weerspiegelen op Amerikaanse bodem. Een soort van marketingstunt en daar was ook Remco Evenepoel dus aanwezig om de sponsor te plezieren.

Bijna twee maanden na datum deelt Deceuninck-Quick.Step een filmpje van de twee kemphanen op YouTube.

"Ik heb enkel in de Giro een graveletappe gereden. Als ik de kans zou krijgen, zou ik het vaker doen. De Waffle Ride zal mijn eerste gravelevenemnt zijn. Ik hoop zo een beetje in het gravelcircuit te komen", klinkt het bij Evenepoel vooraf.

"Het is niet hetzelfde als in België, waar we veel meer bochten hebben en veel alerter moeten zijn. Hier is het lang naar boven, lang naar beneden, om de 10 kilometer eens een bocht."

"Het is speciaal maar ook niet ongevaarlijk. Iedereen wordt nerveuzer als de gravel eraan komt. Gewoon fietsen is hetgeen ik het liefste doe, zonder al te veel druk en kunnen genieten op de fiets.