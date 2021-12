Belangrijk weekend komt eraan voor Tom Pidcock: "Alleen bij de profs lukte het nog niet in Namen"

De eigen vorm groeit en Van Aert en Van der Poel zij er niet bij: belangrijk weekend voor Tom Pidcock dus. De veldritten van Rucphen en Namen staan op het programma. Kan Pidcock op één van deze plekken zijn eerste overwinning van het seizoen behalen?

Het vertrouwen is alleszins aanwezig, al zal het in het Nederlandse Rupchen ook wel een ontdekkingstocht worden. "De wedstrijd in Rucphen is nieuw voor mij", haalt Pidcock dit aan bij Sporza. "Ik ken het parcours niet, maar heb wel de videobeelden van enkele vroegere crossen bekeken. Het wordt zeker een nieuwe ervaring."

EEN VAN FAVORIETE WEDSTRIJDEN

Als het daar niet lukt, krijgt Pidcock een dag later in Namen een nieuwe kans. "Namen is een van mijn meest favoriete wedstrijden van het seizoen. Ik won er ook al drie keer bij de jeugd, alleen bij de profs lukte het nog niet. Misschien komt daar zondag verandering in."

Wat maakt dat dat parcours hem in principe wel ligt? "De hoogtemeters en de technische uitdaging spreken me daar enorm aan. Het is allemaal een beetje extremer dan in de andere crossen. Het leunt zelfs wat aan bij het mountainbiken."