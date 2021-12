Cosponsor van Lotto Soudal ondersteunt volgend jaar topploeg SD Worx uit het vrouwenwielrennen

Lotto Soudal kon er de voorbije jaren op rekenen voor sponsoring, in 2022 gaat SD Worx er mee in zee: Yuzzu wordt één van de nieuwe partners van de topploeg uit het vrouwenwielrennen. Beide partijen sloten een overeenkomst voor twee jaar.

Dat heeft SD Worx aangekondigd. Het verbindt Yuzzu dus tot het einde van 2023 aan de ploeg die in het vrouwenwielrennen de voorbije jaren de overwinningen opstapelde. Er is ook nog een optie voor een extra jaar als ze alle twee een langere samenwerking zien zitten. Yuzzu stond de voorbije twee jaar op de shirts en shorts van Lotto Soudal, iets wat de komende jaren niet meer het geval zal zijn.

© photonews

"Het vrouwenwielrennen staat voor een grote doorbraak en de positieve evolutie en professionalisering is duidelijk merkbaar", verklaart chief customer experience officer Kenneth Vansina waarom Yuzzu nu aanklopt bij een damesploeg. "De UCI kalender voor 2022 waar de Tour de France Femmes op terugkeert is één van de belangrijke getuigen hiervan."

De verzekeraar wil meer vrouwen op de fiets krijgen. "Zeker in België, waar wij als bedrijf aanwezig zijn, is wielrennen enorm populair. We kijken uit naar een schitterend voorjaarsseizoen. Wielrennen blijft bovendien een sport dicht bij het volk, maakt niet uit of het over wegwielrennen, veldrijden of mountainbike gaat. Dit is volledig in lijn met de ambitie van Yuzzu om verzekeraar van het dagelijkse leven van onze klanten te zijn."