Patrick Lefevere schat de kansen van Remco Evenepoel in de Vuelta in

De Vuelta van 2022 werd gisteravond voorgesteld. Dat lijkt iets te worden voor Remco Evenepoel.

Voor Patrick Lefevere lijkt de Ronde van Spanje de voorkeur te krijgen op de Giro. Het is goed mogelijk dat Remco Evenepoel op 22 augustus van start gaan in de Vuelta.

“Dat is de piste die nu de meeste kans maakt, maar laten we toch eerst samen met Remco grondig het rittenschema ontleden”, zegt Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad.

Daar zouden ze Pogacar en Roglic, met een Tour de France in de benen, kunnen treffen. “Dat speelt niet bepaald mee. Om een topresultaat neer te zetten, moet je toppers voorbij. Die kom je overal tegen, in eendagswedstrijden en rittenkoersen.”

Toch is er nog de nodige twijfel. “Maar zover zijn we absoluut nog niet. We bekijken eerst heel zorgvuldig het eerste deel van het seizoen. Te beginnen met de Ronde van San Juan einde januari.”