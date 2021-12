Net als in Val di Sole een hapering maar geen déjà vu voor Marianne Vos: "Blik gericht op Brand en richting finish"

Het zegegebaar was op zijn plaats: Marianne Vos had Brand geklopt en zo een déjà vu vermeden. Val di Sole stond wel weer even op ons netvlies gebrand, na een hapering van Vos diep in de laatste ronde. Zelf had ze er geen last van.

"Het was hard tegen hard, het was lastig. Lucinda zette goed druk in de zandstrook", kreeg Marianne Vos het niet cadeau van haar voornaamste tegenstandster. "Na de balkjes wilde ik haar voorbij, maar toen ging ik over mijn pedaal."

Gelukkig kon ik het nog rechtzetten en mijn sprint inzetten

Het was niet zo erg als in Val di Sole, toen ze tegen een paaltje knalde en de sprint mocht vergeten, waardoor ze tweede werd. Maar spookte dat niet even door haar hoofd? "Neen, mijn blik was gericht op Lucinda en richting de finish. Het was alles op alles zetten. Gelukkig kon ik het nog rechtzetten en mijn sprint nog inzetten."

Want Vos was er zich ook wel van bewust dat de foutenmarge bijzonder klein was in deze cross. "Het was een heel snelle race. Als je een klein foutje maakte, verloor je misschien tien meter en dat kon het verschil maken." Wat betekent deze zege voor haar? "Het is een Wereldbekercross, het is in Nederland. Zonder publiek weliswaar, maar het is leuk om deze overwinning binnen te halen."