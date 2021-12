Iets om naar uit te kijken: Eén zendt vanavond het eerste deel van het wielerjaaroverzicht uit

We hebben iets om naar uit te kijken voor vanavond. Eén zal namelijk het eerste deel van het wielerjaaroverzicht uitzenden. Het eerste deel staat vanavond om 19u30 gepland, terwijl het tweede deel voor volgende week zal zijn.

Er zijn heel wat mooie Belgische overwinningen geboekt in het wielrennen het voorbije jaar en vanavond krijgen we al een eerste terugblik te zien, want het eerste deel van het wielerjaaroverzicht staat op het programma.

Het wordt om 19u30 uitgezonden op Eén. Volgende week zondag wacht het tweede deel en de twee weken daarna krijgen we het eerste en tweede deel van het Olympisch overzicht te zien. Er komen dus enkele sportieve zondagen aan op uw televisie.