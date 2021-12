Wereldkampioene Lucinda Brand zet de puntjes op de i en blijft de koningin van de Citadel

Een dag eerder moest ze het nog stellen met plek twee, maar op de Citadel is aan Lucinda Brand niets te doen. Dat was de voorbije drie jaar al zo en de editie van 2021 was niet anders. Denise Betsema bood de meeste weerstand.

Op het loodzware parcours in Namen liepen de verschillen snel op, onder de impuls van niemand anders dan Lucinda Brand. Denise Betsema en Puck Pieterse klampten in eerste instantie wel aan. Zo werd het weer een volledig Nederlands onderonsje, zoals wel vaker in het damesveldrijden.

TERUGKEER LIJKT MOGELIJK MAAR SCHIJN BEDRIEGT

Het duurde niet lang of Brand was er al in haar eentje vandoor: de wereldkamioene had wel zin een lange solo. Betsema reed de hele tijd in haar eentje rond op plek twee. Ze maakte bij momenten wel de indruk nog te kunnen aansluiten, onder meer door enkele valpartijtjes bij Brand. Het bleek slechts schijn.

Op de momenten dat Betsema dacht terug te kunnen komen, sprak Brand weer haar enorme vermogen aan en reed ze opnieuw verder weg. In het slot kraakte Betsema definitief, Brand kroonde zich al voor het vierde jaar op rij tot winnares op de Citadel van Namen.