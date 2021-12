'Ex-winnaar Tour de France hervalt in drank- en drugsprobleem'

Het gaat opnieuw niet goed met een ex-Tourwinnaar. Hij zou zijn hervallen in een drugs- en drankprobleem.

Jan Ullrich won de Tour de France in 1997, maar na zijn actieve carrière als wielrenner ging het heel snel bergaf met hem.

Ziekenhuis

Hij raakte in depressies en had ook een drugs- en alcoholprobleem, al leek hij de laatste jaren opnieuw aan de beterhand.

Nu is hij volgens BILD echter hervallen. Hij was op reis in Cuba en op weg terug naar Duitsland liep het mis in Mexico. Ullrich werd naar het ziekenhuis gebracht en zal in Zwitserland worden doorbehandeld.