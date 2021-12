Daar is Vacansoleil opnieuw: Jumbo-Visma in zee met touroperator die verleden heeft in het wielrennen

Met Vacansoleil keert een bekende naam uit het verleden terug naar het wielrennen. Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert, gaat met de touroperator in zee. Vacansoleil is de nieuwe partner van de gehele sportploeg van Jumbo-Visma.

Dat betekent dat Vacansoleil verbonden is aan de mannenploeg uit de koers, maar ook aan de vrouwenploeg en zelfs aan de schaatsploeg. Voor visualiteit zal het zich in de eerste plaats toeleggen op het vrouwenwielrennen. Vacansoleil staat komend seizoen op de shirts van de damesploeg van Jumbo-Visma.

© photonews

De naam Vacansoleil doet uiteraard een belletje rinkelen, want het was de hoofdsponsor van een wielerploeg vanaf 2009. In 2011 kreeg het de steun van DCM als cosponsor en werd de ploeg bekend als Vacansoleil-DCM. Het was de ploeg van Hilaire Van der Schueren. Renners als Kris Boeckmans, Thomas De Gendt en Bjorn Leukemans reden voor het team.

Na 2013 ging Vacansoleil niiet meer door met sponsoren. Acht jaar later maakt het dus zijn comeback in het profwielrennen. "We zijn trots Vacansoleil te verwelkomen als grote partner van ons team", aldus Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo-Visma. "De Europese zichtbaarheid en aanwezigheid is iets wat ons als A-merken met elkaar verbindt. Daar gaan we voor: Samen Europa in en samen winnen."