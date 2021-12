Wereldbekermanche in Dendermonde gaat wél door zonder publiek, duel Van Aert - Van der Poel op tweede kerstdag

Vele crossen komen onder druk te staan, maar de Wereldbekermanche in Dendermonde gaat alvast wél door. Dat zal dus zonder publiek zijn, want het Overlegcomité besliste dat er geen toeschouwers meer toegelaten zijn bij de veldritten.

Heel wat organisatoren van veldritten dreigen zo een pak inkomsten kwijt te spelen. En dan is het de vraag of het überhaupt nog wel zin heeft om die crossen te organiseren. Eerder op de dag geraakte al bekend dat de Superprestigemanche in Diegem niet doorgaat.

Op 26 december staat de Wereldbekermanche in Dendermonde op het programma. Dat gaat de eerste cross van Mathieu van der Poel worden dit seizoen. Ook Wout van Aert, die vorig jaar triomfeerde in Dendermonde, en Tom Pidcock komen daar aan de start.

DOORGAAN VAN CROSS BEVESTIGD

Deze cross gaat wel degelijk door. Dat is door Jurgen Mettepenningen, organisator van de cross in Dendermonde, aan ons bevestigd. Veldritfans zullen er helaas niet bij kunnen zijn, maar hebben wel iets om van thuis op te volgen op tweede kerstdag.