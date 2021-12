Herygers en Albert leggen uit waarom Wout van Aert het WK veldrijden wel of niet moet rijden

Het is op dit moment nog altijd een groot mysterie. Rijdt Wout van Aert volgende maand het WK veldrijden?

Wout van Aert heeft nog altijd niet duidelijk gemaakt of hij het WK veldrijden in januari in de Verenigde Staten zal rijden.

“Als hij het gevoel heeft dat hij kan winnen, moet hij gaan”, zegt Niels Albert aan HLN. “Maar als hij de komende acht crossen merkt dat Mathieu een klasse beter is, mag hij thuisblijven. Dan concentreert hij zich beter op de voorjaarsklassiekers.”

Paul Herygers sluit zich helemaal aan bij het standpunt van Albert. “Heel juist. Wout moet nu een keer of drie kunnen winnen van Mathieu. Lukt dat: altijd gaan. Lukt dat niet: zeker niet gaan. Wat we de komende crossen gaan zien, is héél belangrijk voor het WK.”