Mathieu van der Poel knalde afgelopen zomer naar de gele trui in de Tour de France. Iets wat grootvader Raymond Poulidor nooit lukte.

Van der Poel had nooit gedacht dat hij de leiderstrui zou pakken. “Vanaf kilometer één tot de finish overal mensen”, zegt moeder Corinne Poulidor aan het Algemeen Dagblad. “De kans dat hij de gele trui die dag zou behouden was heel klein, maar het publiek heeft hem geholpen. Hij vond het ongelooflijk.”

“Door zijn opa wist hij wel hoe groot de Tour was. Elk jaar was hij verbaasd dat er nog zoveel mensen naar zijn opa toe kwamen, terwijl die al zo lang gestopt was.”

“Die populariteit kende Mathieu wel, maar door er zelf te fietsen besefte hij nu écht hoe het is. En hoe groot een gele trui in Frankrijk is, dat wist hij niet. Nu wel. Ik denk dat ze in Frankrijk in Mathieu een tweede Poulidor zien.”