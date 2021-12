Wout van Aert weet nog steeds niet of hij zal afzakken naar het WK veldrijden: "Ik beslis pas na het BK"

Wout van Aert is uitstekend bezig in het veldrijden. Zo won onze landgenoot al vijf crossen op rij. Uiteraard willen veel mensen dan ook dat hij gaat meedoen aan het WK, maar Wout van Aert heeft daar nog niets over beslist.

Voorlopig is er niemand die Wout van Aert kan afstoppen in het veldrijden. Hij won al vijf wedstrijden op rij en lijkt zo de grote favoriet te zullen worden voor het WK als hij daar naartoe zou gaan. van Aert zelf weet het echter nog niet. Onze landgenoot van Jumbo-Visma legde namelijk bij Sporza uit dat hij pas binnenkort zal beslissen over zijn eventuele deelname. "De vraag gaat elke dag opnieuw komen, maar ik beslis pas na het BK. Dan gaan we het er zeker over hebben", aldus van Aert.