Gianni Vermeersch heeft een plan om nog écht klaar te geraken voor het BK veldrijden: "Enige grote doel"

Sinds begin december is ook Gianni Vermeersch opnieuw veldrijder. Het BK veldrijden is voor renners als Vermeersch steevast de belangrijkste afspraak in de cross en hij tracht zich dan ook klaar te stomen voor het kampioenschap.

Mogelijk is hij u nog niet al te zeer opgevallen: Vermeersch gaf op in Essen en moest het in drie crossen nadien stellen met een plek buiten de top 15. Er was ook een enkelblessure die hem parten speelde, maar daar hoeft hij zich nu geen zorgen meer over te maken.

Vermeersch erkent bij Wielerverhaal.com dat hij het echte crossgevoel nog niet helemaal te pakken heeft. "In Rucphen heb ik me echt geamuseerd. Maar Dendermonde bijvoorbeeld was dan weer een extreem zware cross. Dus ik heb nog niet het gevoel gehad dat m’n crosstechniek weer top is en m’n conditie is ook nog niet wat het zou moeten zijn. Ik hoop dat nu in de komende 3 à 4 wedstrijden helemaal in orde te krijgen."

Ik werk sowieso toe naar het BK

"Zo tracht ik om goed uit de kerstperiode te komen om zo klaar te zijn voor het BK", haalt Vermeersch aan. De voor hem belangrijkste cross is zo meteen aangehaald. "Het BK was wel een doel voor mij. Ik zou er graag goed rijden. Voorbije jaren was ik ook goed op het BK, dus ik werk sowieso toe naar die wedstrijd. Het is ook m’n enige grote doel dit seizoen omdat ik geen WK zal betwisten."

Wat denkt hij dan over de omloop van het BK? "Het parcours in Middelkerke heb ik nog niet gezien, maar er zitten redelijk veel zandstukken in. We gaan normaal ook 1 keer naar het strand. Ik ben wel niet de grootste zandliefhebber, maar ik kijk er wel naar uit."