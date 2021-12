Intermarché-Wanty-Gobert versterkt performance cel met twee experten: "Stabiele factor in WorldTour worden"

Vers bloed bij Intermarché-Wanty-Gobert. Het gaat deze keer om het versterken van de performance cel, niet om het aantrekken van nieuwe renners. Met de komst van Jana Camphens en Ioannis Tamouridis moet de wielerploeg voor een nog betere omkadering kunnen zorgen.

Camphens is een sportdiëtiste, Tamouridis is een trainer. Beiden zullen functioneren onder de leiding van performance manager Aike Visbeek. "Ons doel is om in de toekomst een stabiele factor in de World Tour te worden. Om dat te bereiken, blijven we aan het team bouwen", legt de Nederlander uit.

"De focus op voeding wordt deze winter uitgebreid, waardoor alle renners voortaan op een individuele begeleiding kunnen rekenen. Daarnaast individualiseren we de voedingsstrategieën voor tijdens de wedstrijden en testen we nieuwe recepten met de koks en paramedische staff", kondigt Jana Camphens haar plannen aan.

VOORTZETTING SAMENWERKING VORIG SEIZOEN

Met Tamouridis strikte Intermarché-Wanty-Gobert de beste Griekse wielrenner uit de geschiedenis, die nu zijn ervaring als coach deelt. "Ik ben verheugd dat na een eerste samenwerking vorig seizoen, waarbij ik vier renners begeleidde en instond voor de voorbereiding van trainingskampen, het vertrouwen van het performance team gekregen heb. Deze kans om voltijds renners van het World Team te coachen ervaar ik als een compliment."