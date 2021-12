Lucinda Brand ziet zichzelf niet als superdominant en ligt niet wakker van mogelijk record: "Totaal niet mee bezig"

Wat een jaar voor Lucinda Brand, wat een seizoen ook. Ze is de dominante factor in het vrouwenveldrijden. Zelf geniet ze wel van haar vele zeges, maar het niveauverschil tussen haar en de andere toppers is heus niet zo groot, meent de wereldkampioene.

In haar laatste twaalf crossen stond Brand elke keer op het podium, liefst tien keer als winnares. Dat zijn cijfers om u tegen te zeggen. De renster van Baloise Trek Lions lijkt ver boven de rest uit te steken. "Ik denk niet dat die verschillen zo groot zijn. Ik heb wel het vertrouwen wanneer ik een koers kan winnen en dat vertrouwen groeit alleen maar. Dat kan soms een beetje helpen."

Het is volgens Brand al voldoende aangetoond dat het wel degelijk spannend kan zijn. "In bijvoorbeeld Rucphen zag je dat dat niveauverschil niet zo groot is. Als het verschil heel groot zou zijn, zou ik in Namen twee minuten wegrijden en dat doe ik ook niet. Het valt echt wel mee", lacht Brand.

© photonews

In elk geval stevent ze af op een persoonlijk record. Brand zit momenteel aan twaalf zeges dit seizoen. Dat zijn er evenveel als vorig seizoen. Doet ze er nog eentje bij, dan zit ze aan de meeste overwinningen die ze ooit in een seizoen behaalde. "Daar ben ik totaal niet mee bezig. Het is supergaaf dat ik zo veel win. Ik ben me wel heel bewust dat dit dingen zijn die niet normaal zijn. Het is niet zo makkelijk dat dit elk jaar zomaar gebeurt."

Brand neemt het dus niet als vanzelfsprekend. "Ik geniet er zeker van, maar ik ben niet bezig met al die rijtjes. In Namen ben je je er wel bewust van dat het al de zoveelste keer op rij is dat je wint. Dat is wel heel bijzonder en gaaf. Maar bijvoorbeeld hoeveel overwinningen ik dit seizoen heb, dat zit niet in mijn hoofd. Als je meer crossen rijd, heb je ook meer kans om een record te rijden, natuurlijk."