Nederlander van Jumbo-Visma genoot van strijd tegen toppers als Bernal en Carapaz en is realistisch over Tour-kansen

Veel beter wordt het niet in de grote ronden: kunnen strijden tegen toppers als Bernal en Carapaz. Het is niet enkel weggelegd voor de grootste klassementsmannen, maar ook voor een renner als Koen Bouwman, die jaagt op ritsucces.

Vorig jaar was hij in de Apennijnen dicht bij een ritzege in de Giro. "300 meter voor de finish keek ik achterom en zag ik Bernal voorbij vliegen. Dan weet je wel hoe laat het is. In het wielrennen moet je soms ook een beetje geluk hebben. Ineos Grenadiers ging ineens rijden omdat ze merkten dat ze de roze trui konden pakken. Dat soort dingen heb je niet in de hand", besluit Bouwman in een gesprek met De Gelderlander.

"Bernal is natuurlijk niet de minste die je voorbijrijdt. Ik had het ook al eerder meegemaakt. In 2018 was ik 900 meter voor de finish nog vooruit, maar haalde Richard Carapaz me in. Ook een grote naam." Voorlopig stelt Bouwman het dus nog zonder ritzege in een grote ronde. Hopelijk voor hem is het volgend jaar derde keer, goede keer.

MINDER DAN 1 PROCENT KANS

Aan een selectie voor de Tour verwacht Bouwman zich niet in 2022. "Op dit moment is dat niet aan de orde. Het is te hoog gegrepen voor mij." Geeft hij zichzelf dan geen enkele kans om er in de Tour bij te zijn? "De kans is minder dan 1 procent. Daar gaan de beste acht renners van onze ploeg naar toe en daar hoor ik niet bij. Ik denk niet dat ze Steven Kruijswijk voor mij thuislaten. Zo realistisch moet ik zijn."

Eén ding is duidelijk: de 28-jarige renner heeft een nuchtere kijk op de zaken en maakt zichzelf geen blaasjes wijs. "Ik heb wel een aardig zelfbeeld, ja. In de toekomst zit een deelname aan de Tour de France er hopelijk nog een keer in."