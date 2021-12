Stapt wielerbond naar Raad van State om weer publiek toe te laten op de cross? "Onze juristen bekijken het"

Het spel zit op de wagen. Stapt ook de wielerbond naar de Raad van State? Dat draaide met een arrest de beslissing van de regeringen terug om ook de cultuursector te sluiten als maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Een precedent lijkt geschapen.

Eerder liet Belgian Cycling al zijn onvrede blijken nadat besloten werd dat bij veldritten geen publiek meer is toegelaten. "We hebben met interesse gezien wat er beslist is voor de cultuursector", zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme aan Radio 1. "Onze juristen zijn aan het bekijken of we naar de Raad van State stappen als het nodig is."

© photonews

Het liefst zou Van Damme hebben dat het niet nodig is en dat het digitale Overlegcomité van vandaag een aantal maatregelen terugdraait. Of dat de regeringen in het andere geval met duidelijke argumenten komen waarom het toelaten van publiek onverantwoord is.

Van Damme legt ook op tafel wat hij een aanvaardbaar scenario vindt voor de cross. "Het parcours strekt zich uit over enkele kilometers en de toeschouwers kunnen uit elkaar staan aan beide zijden van het parcours in open lucht. Er zou moeten gewerkt kunnen worden met een maximum aantal toeschouwers van 5000. Anders kunnen de organisatoren niet overleven."