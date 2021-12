Straf! Alberto Contador dacht even aan comeback: "Ik ben er zeker van dat die gedachte op een of ander moment door het hoofd van elke gepensioneerde professional gaat"

Alberto Contador is nu al een tijdje met pensioen, maar toch zou de Spanjaard er in 2020 even aan gedacht hebben om een comeback te maken. Dat vertelde Fran Contador, de broer van Alberto.

Fran Contador gaf meer uitleg over de plannen van zijn broer in de BiciEscapa podcast. "Het ding is, toen Alberto met pensioen ging, deed hij dat in zeer goede fysieke conditie. Hij had net gewonnen op de Angliru in de Vuelta van 2017. Na zijn pensioen bleef hij zich sterk voelen", aldus Fran Contador.

"Maar daar ga je dan. Ik ben er zeker van dat die gedachte op een of ander moment door het hoofd van elke gepensioneerde professional gaat. Voor een atleet, vooral voor iemand van Alberto's niveau die gewend is om te winnen, is de overgang naar zijn pensioen niet gemakkelijk. Je brengt je leven door met trainen of rusten, en de plotselinge verandering is erg zwaar. Het is natuurlijk om het te missen", legde Contador uit en staat te lezen bij Cyclingnews.

Volgens zijn broer geniet Alberto Contador nu van zijn leven naast de fiets. "Ik begreep heel goed dat Alberto het vuur had om terug te keren, dat 'waarom niet', het 'ik ga trainen en kijken of ik het kan of niet'. Maar uiteindelijk is het daarbij gebleven. Alberto is op een goede manier met pensioen gegaan en geniet nu van zijn leven weg van de fiets."