Europees kampioen veldrijden past voor de cross in Loenhout

Er wordt alweer gecrosst: in Loenhout worden de veldrijders verwacht. Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar zal er echter niet bij zijn. Dat heeft zijn ploeg Trek Baloise Lions laten weten. De Nederlander kampt met blessurelast.

Twee van de beste Nederlandse veldrijders komen zo terug op deelname in Loenhout. Mathieu van der Poel en Lars van der Haar zouden aanvankelijk allebei meedoen, maar komen dus niet aan de start. Bij Van der Haar heeft het te maken met knieklachten.

"Europees kampioen Lars van der Haar zal niet van start gaan in de Azencross in Loenhout. Lars heeft nog altijd last aan de knie als gevolg van een valpartij in Niel. Uit voorzorg zal hij zijn knie enkele dagen laten rusten", klinkt het in de mededeling.

European champ @larsvanderhaar won’t start in Azencross Loenhout today. Lars still suffers from pain in the knee after a crash in Niel. As a precaution he will let the knee rest some extra days 🍀 @X2OTrofee pic.twitter.com/YMHBrip2tB — Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) December 30, 2021

Van der Haar kende zijn sterkste periode in november, toen hij het EK en de Wereldbekercross in Tábor won. Tussendoor reed hij ook in Niel en zijn val daar zorgde er mee voor dat hij het nadien moest stellen met enkel nog een podiumplek in Boom.