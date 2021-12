Jan Ullrich is recent maar nipt aan de dood ontsnapt: "Had zware bloedvergiftiging, drugstest was negatief"

Het is nog een keer kantje boord geweest voor Jan Ullrich: de ex-renner is aan de dood ontsnapt, zo geeft hij zelf aan. Anderhalve week geleden bereikte het nieuws de buitenwereld dat Ullrich opnieuw in het ziekenhuis lag. Al ging het niet om een verslaving.

Het bericht deed de ronde dat Ullrich hervallen was en dus opnieuw verslaafd was. Dat spreekt de voormalige Tourwinnaar tegen bij Bild. "Bij het begin van de behandeling onderging ik een drugstest en die was natuurlijk negatief", onderstreept Ullrich.

DRIE JAAR GELEDEN AL IN LEVENSGEVAAR

Waarvoor moest hij dan juist behandeld worden? "Ik had een trombose en een zeer zware bloedvergiftiging. Ik ben opnieuw aan de dood ontsnapt", is de opluchting groot bij Ullrich, die in september in de podcast van zijn vroegere tegenstander Lance Armstrong verklapte dat hij drie jaar eerder ook al eens in levensgevaar was vanwege druggebruik.

Daar zou de meest recente ziekenhuisopname dus niets mee te maken hebben. Hopen maar dat zijn gezondheid het nu toelaat om een tijd uit het hospitaal te blijven.