Kwestie-Van der Poel houdt Alpecin-Fenix uiteraard bezig: "Wel of niet naar WK? Vervelender is die zeurende pijn"

Mathieu van der Poel had niet gedacht op dit moment van het jaar aan de kant te staan. Het WK komt voor hem op de helling te staan. Bij Alpecin-Fenix volgen ze de zaak op de voet op. Daar liggen ze vooral wakker van de gezondheid van hun kopman, ongeacht welke wedstrijden hij kan rijden.

Of Van der Poel nog naar het WK veldrijden gaat of niet, houdt heel wat crossliefhebbers bezig. "De crossen die hij nu mist, dat is het probleem niet. Vervelender is die zeurende pijn", meent teambaas Christoph Roodhooft in een gesprek met Sporza.

© photonews

Van der Poel blijft immers kampen met rugklachten. "Mathieu beseft dat hij niet op de volle 100 procent kan koersen of crossen. Die pijn hindert hem op de fiets en dat is verschrikkelijk vervelend, maar zorgen maken is niet aan de orde. Zijn rug speelt al langer. De valpartij in Tokio heeft waarschijnlijk geen invloed gehad, al zullen alle beetjes wel helpen. In negatieve zin dan."

De hamvraag blijft voor velen: komt de wereldkampioen in Fayetteville aan de start om zijn titel te verdedigen? "We zullen de zaken rustig bekijken, maar zonder training kan je niet koersen", aldus Roodhooft.