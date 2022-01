Majerus blijft Bakker en 16-jarige Van Sinaey voor, Meisen wint meteen na vertrek bij Alpecin-Fenix

Zaterdag werd niet enkel in Baal, maar ook in Pétange gecrosst. Majerus en Meisen namen daar de overwinningen voor hun rekening. Vanuit Belgische hoek staan we vooral stil bij de podiumplaats van de 16-jarige Xaydee Van Sinaey.

Onlangs was Van Sinaey al eens knap derde op de Wereldbeker in Dendermonde bij de junioren. Op diezelfde plek legde ze nu beslag op de C2-cross in Pétange bij de elite. Van Sinaey kwam wel 2 minuten en 15 seconden na de winnares over de streep.

Dat was Christine Majerus, die dus in haar thuisland kon vieren. De Luxemburgse van SD Worx soleerde naar de overwinning. De renster die haar het dichtst kon benaderen, was de Nederlandse Manon Bakker. Het verschil tussen hen beiden was 22 seconden. Joyce Vanderbeken werd zesde.

DRIE BELGEN SLUITEN TOP 10 AF

Bij de mannen beslechtte Marcel Meisen een spannende cross in zijn voordeel. Het was zjjn eerste wedstrijd sinds zijn vertrek bij Alpecin-Fenix en meteen is de Duitser goed voor winst. Fransmannen Dubau en Doubey gaven respectievelijk 4 en 29 seconden op hem toe. Belgen Lukas Vanderlinden, Arne Baers en Joachim Van Looveren namen de drie laatste plaatsen in de top tien in.