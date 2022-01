Stijgend niveau Pidcock draagt bij aan schitterend duel met Van Aert: "Wout was supersterk, vooral in het lopen"

De GP Sven Nys was één van de aantrekkelijkste crossen sinds lang, omdat het duel Pidcock-Van Aert zo beklijvend was. Het was deels spannend door een dosis pech bij Van Aert, maar ook wel omdat een goede Pidcock hem het lang lastig kon maken.

"Ik had een kans toen Wout viel", was Pidcock eerlijk in een reactie bij de X2O-organisatie. "Het is nooit wenselijk dat het op die manier gebeurt, maar het maakt deel uit van onze sport. Maar goed, Wout heeft me toch verslagen. Hij was supersterk, vooral in het lopen. Ik liep zo snel als ik kon, maar ik kon hem niet volgen."

Wout was gewoon sterker en sneller

Wat ging er door het hoofd van de Brit toen Van Aert aan zijn inhaalrace bezig was? "Ik probeerde gewoon in een goed ritme te blijven en geen fouten te maken. Wout dichtte de kloof snel. Toen hij er terug bij kwam, dacht ik: "Misschien maakt hij een fout en houd ik het vol tot aan de finish". Hij was gewoon sterker en sneller."

Door zich in zo'n strijd te mengen, kan Pidcock wel enkel beter worden met het oog op het WK, zijn grote doel. "Ik zat zeker dichter bij het niveau dat nodig is om te winnen dan in de vorige crossen. Het was niet het grootste doel om deze cross te winnen, maar ik was nooit dichterbij dit seizoen in een cross met Wout aan de start."