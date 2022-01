🎥 Lotto Soudal stelt 22-jarige Australische nieuwkomer nader aan u voor: "Ploeg met Caleb aan vele zeges helpen"

Ook dit jaar zijn er weer een aantal nieuwkomers. Jonge talenten ook, zoals de 22-jarige Australiër Jarrad Drizners. Hij hoopt in zijn eerste jaar op het hoogste niveau zijn steentje te kunnen bijdragen aan de overwinningen van Caleb Ewan.

Drizners maakt de overstap van Hagens Berman Axeon, de opleidingsploeg van Axel Mercxk. Bij Lotto heeft Drizners een contract getekend voor twee jaar. Hij omschrijft zichzelf in een filmpje van de ploeg als een sprinter en puncher.

"De ploeg met Caleb Ewan aan vele zeges helpen", is zijn voornaamste doelstelling. Zijn favoriete koers om naar te kijken is Parijs-Roubaix, zijn favoriete koers die hij al reed is het WK van vorig jaar. In zijn vrije tijd houdt hij er een aantal opvallende hobby's op na. Kom hieronder meer te weten over het nieuwe, jonge talent van Lotto Soudal.