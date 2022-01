Analist duidelijk: "Hype rond Evenepoel grootste gevaar" en "Remco en entourage zwengelen dat zelf aan"

2022 zou wel eens een interessant jaar kunnen worden voor Quick Step - Alpha Vinyl. Al schuilt er ook een groot gevaar, als we de analisten mogen geloven.

Quick Step is al sinds jaar en dag dé ploeg van de eendagsraces en klassiekers en met renners als Alaphilippe, Asgreen, Lampaert, Sénéchal en Evenepoel lijken ook dit jaar wel een aantal appels uit de kast te kunnen vallen.

Maar het geweer wordt ondertussen wel ietwat van schouder veranderd, want ook in het rondewerk wil het team zich de komende jaren laten zien. Evenepoel zou daarbij eindelijk nog eens voor een Belgische zege in een grote ronde moeten zorgen.

Lat niet te hoog leggen

"Niemand weet ook wat Evenepoel écht kan in het werk over 3 weken, want zijn debuut in de Giro was geen échte test. Ik vind dat ze de lat niet te hoog mogen leggen. De hype rond Evenepoel is het grootste gevaar", aldus Renaat Schotte bij Sporza.

"De ploeg wijst dan vaak naar de media, maar ik vind dat het vooral Evenepoel en soms zijn entourage zelf zijn die dat aanzwengelen. De media haken daar dan op in."