Bahrain Victorious doet beroep op renner met verleden in de WorldTour: "De juiste omgeving"

De 31-jarige Pool koerste het voorbij jaar voor het Italiaanse Vini Zabù. Die ploeg moet echter stoppen, Gradek was dus nog op zoek naar een oplossing. Bahrein Victorious gooit hem een reddingsboei toe. En niet alleen dat: het geeft hem de kans om weer in de WorldTour actief te worden. Gradek reed bij CCC al op WorldTour-niveau in 2019 en 2020.

"Ik weet dat ik in de juiste omgeving terechtkom en bij één van de beste ploegen van ter wereld", koestert Gradek deze kans. "Vorig jaar was een moeilijk jaar, maar nu heb ik alles wat ik nodig heb om te tonen wat ik kan doen voor een ploeg. Ik kijk vooruit naar het seizoen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van het team en zou dat willen terugbetalen door een goed seizoen te rijden."

