Belgische wielerfederatie komt veldrijders tegemoet: extra verkenningsdag voor BK-parcours

Komend weekend staat in Middelkerke het BK veldrijden op het programma. Normaal gezien hadden de veldrijders enkel woensdag om het parcours te verkennen, maar nu is er met donderdag een extra verkenningsdag bijgekomen.

De Belgische wielerfederatie Belgian Cycling heeft beslist om een extra verkenningsdag in te lassen voor het BK-parcours in Middelkerke. Normaal kon het enkel woensdag, maar volgens Het Laatste Nieuws is er nu ook op donderdag een verkenningsdag.

Woensdag staat er namelijk ook een cross in Herentals op het programma voor de X2O Trofee. Daarom was er wat onvrede bij de Belgische veldrijders omdat ze zo het BK-parcours niet goed zouden kunnen verkennen.