Lefevere houdt zijn hart vast: "Puzzelen kan beginnen" en "Waar Evenepoel start? Deze twee koersen zijn een optie - of allebei"

Geen San Juan in 2022 en dus is het nog maar de vraag waar Remco Evenepoel het seizoen zal beginnen.

"Het is een domper dat de ronde van San Juan niet zal doorgaan", aldus Patrick Lefevere tegen Het Nieuwsblad.

Puzzelen

"Net als vorig jaar kan het puzzelen opnieuw beginnen om de renners zo snel mogelijk koersgelegenheid te bieden. Ik houd mijn hart vast dat er niet nog meer wedstrijden sneuvelen. Laat ons hopen dat die koersen overeind blijven."

Rest de vraag: waar en wanneer start Evenepoel aan zijn 2022? “Waar hij begint, is op vandaag niet duidelijk. De Ronde van Valencia van begin februari is een optie. De UAE Tour van einde februari eveneens. Ofwel één van de twee. Of allebei."