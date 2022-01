BK veldrijden krijgt straks een 'nieuwe Belgische' aan de start

Bij de kandidaat-medaillewinaressen voor het BK veldrijden hoort ook zeker en vast 'nieuwe Belgische' Marion Norbert-Riberolle. De genaturaliseerde veldrijdster maakt zich op voor haar allereerste Belgisch Kampioenschap in het veld.

Met nationale kampioenschappen heeft Norbert-Riberolle uiteraard wel ervaring. Vroeger reed ze echter onder de Franse vlag. Norbert-Riberolle is ook in Frankrijk geboren, maar liet zich naturaliseren tot Belgische. In juni 2021 kondigde ze aan voortaan België te vertegenwoordigen.

Volgens Norbert-Riberolle lagen er zowel professionele als persoonlijke redenen aan de basis van haar beslissing. In elk geval zal ze komend weekend voor het eerst meestrijden voor de prijzen op het BK veldrijden. Vergeet haar dus ook niet naast rensters als Kopecky, Verdonschot en Franck als kanshebsters voor de zilveren en bronzen medaille. Titelverdedigster Sanne Cant start zaterdag als topfavoriete.

De 22-jarige Norbert-Riberolle komt uit voor het Starcasino Team. Dinsdag reed ze nog naar de zesde plek in Gullegem, daarmee was ze de tweede beste Belgische.