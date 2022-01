Kopman van Cofidis gaat komend seizoen in twee grote rondes van start

Guillaume Martin, de Franse klassementsrenner van Cofidis die onder meer al de bergtrui kon bemachtigen in de Vuelta en op de achtste plaats kon eindigen in de Tour de France, zal komend seizoen twee grote rondes combineren.

Guillaume Martin eindigde de voorbije jaren al een paar keer dicht bij de top 10 in de Tour de France en één keer behaalde hij zelfs al de achtste plaats in het eindklassement. Ook komend seizoen zal Martin in de Tour te zien zijn.

Volgens Le Télégramme zal Martin echter niet alleen aan de Tour de France deelnemen. De Franse klassementsrenner zal namelijk ook in de Giro uitkomen voor Cofidis. Het is de eerste keer dat Martin in de Ronde van Italië te zien zal zijn.