Leonie Bentveld haalt het van dochter van Servais Knaven bij dames junioren in Herentals

Leonie Bentveld is steevast bij de beste dames junioren. Met één van de dochters van Servais Knaven kreeg ze in Herentals concurrentie van een ander Nederlands talent. Mirre Knaven hield het tot het einde spannend, maar de zege was wel voor Bentveld.

Gezien de afwezigheid van Zoe Bäckstedt was het opnieuw een mooie kans voor Leonie Bentveld om opnieuw van de overwinning te proeven. Mirre Knaven, één van de vier fietsende dochters van de voormalige profrenner, deed het haar niet cadeau. RUIME KLOOF ACHTER BENTVELD EN KNAVEN De rest werd op ruime achterstand gefietst, maar tussen Bentveld en Knaven was het verschil enorm klein. Bentveld kon wel een kloof slaan. Knaven was echter nooit echt helemaal uitgeteld, Bentveld kon zich dus geen foutjes permitteren. Aan de aankomst hield Bentveld uiteindelijk drie secondjes over op Knaven. Aan het eind van de rit telt uiteraard slechts één ding: de overwinning. De Tsjechische Julia Kopecky maakte het podium compleet: zij bereikte de streep 50 seconden na de winnares.