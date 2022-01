Lucinda Brand gaat maar door met winnen en heeft mooie woorden over voor Sanne Cant

De 'Sweet Sixteen' is een feit voor Lucinda Brand. Zestien overwinningen. Mooie woorden had ze na de cross in Herentals voor Sanne Cant. Al is vooral voor de prestaties van Brand niets dan lof op zijn plaats: ze is momenteel ontegensprekelijk de koningin van de cross.

Waar Lucinda Brand tegenwoordig aan de start staat, daar wint ze. "Klinkt makkelijk, hé, maar zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. Ik tel mijn zeges nooit. In een klassement als deze moet je blijven gaan. Als je in een klassement met punten een grote voorsprong hebt, zou je je in de laatste paar ronden wat kunnen sparen."

Ik kom geregeld in deze regio trainen

Dat kon nu niet, Brand was dan ook helemaal leeggereden aan de aankomst. "In een klassement op tijd is het gaan tot op de streep. Ik kom geregeld deze regio trainen, het is een heel mooi parcours. Mooi om hier de overwinning mee te pakken."

Sanne Cant eindigde vierde en dat wekt uiteraard vanuit Belgische ooghoek de aandacht, met het BK in het vooruitzicht. "Ze heeft heel veel betekend voor het veldrijden", aldus Brand over Cant. "Ik hoor dat ze af en toe kritiek krijgt, maar dat is nogal makkelijk. Dat het vrouwenveldrijden voor het mannenveldrijden wordt uitgezonden, voor die zaken is ze heel belangrijk geweest, samen met rensters als Sophie de Boer."