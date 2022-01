Worst vecht mooi duel uit met Cant en mag weer hopen: "Ik hoop dat het NK op een goed moment komt"

Vergeet Annemarie Worst toch ook niet voor het NK. Ze doet weer mee. Na een mooi duel met Cant, dat ze in haar voordeel wist te beslechten, werd Worst derde in de X2O-cross in Herentals. Worst is bezig aan een wisselvallig seizoen, maar kan op een NK voor de verrassing zorgen.

Annemarie Worst reed het grootste gedeelte van de wedstrijd in Herentals in het gezelschap van Sanne Cant. "We probeerden het gat ten opzichte van Denise Betsema te dichten. We zijn best nog dicht in de buurt gekomen. Het was spannend."

GOED GEVOEL IN LAATSTE RONDEN

Het leek er op dat Worst enkel maar beter werd naarmate de wedstrijd vorderde. "In het laatste deel van de cross was mijn gevoel wel goed en kwam ik goed in mijn ritme. Jammer dat de eerste rondjes niet zo goed gingen, maar de laatste ronden waren wel goed."

Worst verzamelt toch weer derde en vierde plaatsen in haar laatste vijf crossen. Een teken dat ze klaar is om mee te strijden op het NK? "Ik hoop dat het NK voor mij op een goed moment komt. De vorm komt in ieder geval weer terug. Daar ben ik blij mee."