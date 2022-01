Wout van Aert is sant in eigen achtertuin en houdt geslaagde generale repetitie voor BK

Geen pech deze keer en dus was er aan Wout van Aert niets te doen. Als generale repetitie voor het BK kon de cross in Herentals wel tellen. Van Aert maakte al vroeg het verschil, Aerts deed goede zaken voor het X2O-klassement.

Aerts pakte 15 seconden bij de tussensprint en had zo al een groot doel bereikt. Omdat zijn concurrent Iserbyt toen ook al tegen een achterstand aankeek, zag het er zeker goed uit voor Aerts, die ook nog even in het gezelschap bleef van Van Aert en Pidcock.

Van Aert begon de rest onder druk te zetten. Die andere twee hadden dan ook al wel snel begrepen dat dit een te hoog tempo was voor hen. Het duurde niet lang of Van Aert had een hele comfortabele voorsprong bij mekaar gereden.

Voor de tweede plaats was het wel spannend. Aerts kon even Pidcock op achterstand zetten, maar niet veel later waren de rollen omgekeerd. Aerts kwam nog wel een keertje terug, maar vervolgens reed Pidcock definitief weg.

Dit alles speelde zich wel meer dan een minuut achter Wout van Aert af. Die moest zich nergens zorgen om maken op weg naar zijn achtste zege. Aerts drong nog aan bij Pidcock, maar de posities in de top drie wijzigden niet meer.