Philip Roodhooft legt probleem bij Van der Poel nog eens precies uit: "Niet blij mee, maar ook niet dramatiseren"

Einde van het veldritseizoen voor Van der Poel, geen WK veldrijden ook. Blij worden ook de Roodhoofts er niet van. Er doen wel allerlei verhalen de rond over hoe de fysieke last waar Van der Poel mee kampt nu tot stand is gekomen. Daarom zet Philip Roodhooft de puntjes op de i.

"Het probleem is een tussenwervelschijf waar een zwelling op zit", maakt Philip Roodhooft duidelijk in een gesprek met VTM. "De enige remedie is rust. Om te vermijden dat er een tijdsdruk op zit, hebben we een streep getrokken door het veldritseizoen. Er is ook geen specifieke doelstelling richting wanneer hij moet beginnen op de weg."

PIJNVRIJ ZIJN HET SLEUTELELEMENT

Er is weinig houvast voor het voorspellen van een mogelijke terugkeer. "Het is niet zoals bij een beenbreuk dat je weet dat na x aantal weken de breuk hersteld is. Eerst zorging voor genezen en vanaf dan pas verder kijken. We zijn er niet blij mee, maar zullen het ook niet dramatiseren. Er wordt volledige genezing gegarandeerd. Pijnvrij zijn is het sleutelelement."

Voor Alpecin-Fenix is dit ook een zware klap, want Van der Poel is uiteraard het grote uithangbord van de ploeg. "Mathieu van der Poel is binnen het volledige wielerpeloton niet te vervangen. Da's de realiteit en daar gaan we mee om."

STRUCTUREEL NIETS AAN DE HAND

Dat moet hij overigens ook zelf doen. Niet simpel, wellicht. "Iedereen kan inschatten dat het voor hem niet plezant is, maar hij zal zo goed mogelijk die periode doorkomen en hij moet zich vasthouden aan het feit dat er structureel niets aan de hand is. En dat hij binnen afzienbare tijd terug zal kunnen fietsen en in competitie komen. Het is alleen de vraag hoe lang het zal duren."