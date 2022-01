De Vlaeminck ferm: "Iserbytje drie maanden in mijn handen en hij rijdt mee met Wout en Mathieu"

Roger De Vlaeminck is de man met een mening. De gewezen wereldtopper in het veld en op de weg heeft zich ook uitgelaten over Eli Iserbyt.

Roger De Vlaeminck zou wel weten hoe hij Eli Iserbyt moet aanpakken, zodat hij zich zou kunnen meten met de wereldtoppers. Bellen "Iserbytje ... Als die drie maanden in mijn handen zit, dan rijdt hij mee met die mannen. Met Wout en Mathieu", klinkt het ferm in Het Laatste Nieuws. "Maar ik ga hier niet zeggen wat hij daarvoor moet doen hij. Hij moet mij maar bellen", kon er nog een lachje af.