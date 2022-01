Herygers verkent BK-parcours: "Minder zand dan ik had verwacht"

Het BK in Middelkerke komt steeds dichterbij. En dus is het afwachten wie zal gaan knallen in het zand aan de Belgische kust.

Paul Herygers ging het parcours alvast gaan verkennen en kwam tot een bijzondere constatie: "Er ligt minder zand dan ik verwacht had. Het weer heeft een invloed gehad." Minder zand "De echte zandspecialisten zullen misschien een beetje teleurgesteld zijn. Ik had ook verwacht dat de zandstrook wat langer zou zijn", klinkt het bij Sporza. "In het 2e deel van het parcours is het gedaan met de heuveltjes en het strand. We krijgen dan een vluchtkoers, het zal vliegensvlug richting de aankomst gaan.