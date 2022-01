Kopecky kan geschiedenis schrijven: "Dat ligt haar" en "Ik maak een kans, maar ..."

Lotte Kopecky kan dit weekend geschiedenis schrijven, zoveel is duidelijk. Winst in Middelkerke zou haar in de galerij der groten doen belanden.

Sanne Cant is en blijft de favoriet voor een dertiende(!) Belgische titel, maar Lotte Kopecky is wel dé grote uitdager. Ze rijdt eigenlijk vooral voor de fun mee in het veld en als voorbereiding op de weg, maar doet het elk jaar beter. Geschiedenis Vorig jaar eindigde ze op tien seconden van Cant. "Ik maak kans, maar ik start niet met de ingesteldheid dat enkel winst me tevreden zal stellen. Ik wil genieten en dat zal ik ook doen als ik twintigste eindig", aldus Kopecky in Het Nieuwsblad. Maar toch: het BK op de weg én in het veld winnen, het zou geschiedenis schrijven zijn. Dat beseft ook coach Lars Boom: "En het parcours ligt haar, met de rechte stukken waarop ze haar power kwijt kan." Kopecky valt ook zelden stil, dat kan een troef zijn.