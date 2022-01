Tim Merlier uit kritiek: "Blijkbaar willen ze voor mij niet betalen, jammer"

Het crossavontuur voor Tim Merlier (29) deze winter zit er alweer zo goed als op. Het was een leuke campagne, een mooie training met oog op het wegseizoen waarin het pas écht belangrijk wordt voor de sprinter.

“Vorige winter kwam ik geen poot vooruit, maar was ik super op het BK. Dit jaar gaat het beter. Een top-5 in Middelkerke zondag zou mooi zijn”, is Tim Merlier toch wel ambitieus in gesprek met Het Nieuwsblad.

Weg heeft voorrang

Het WK laat Merlier normaliter aan zich passeren: “De weg is het belangrijkste. Zelfs als ik geselecteerd zou worden … De weg heeft voorrang op alles.”

Toch heeft Merlier ook wel een puntje van kritiek: “Ik heb dit jaar een mooi palmares bij elkaar gefietst. Ik vind dat ik daar niet voor beloond word qua startgeld. Voor Tim Merlier willen ze blijkbaar niet betalen, jammer.”