Iserbyt en Aerts over sporadisch veldrijder Van Aert: "Zou het lastig vinden als hij dan BK zou winnen"

Sinds enkele jaren is er een duidelijk verschil te merken in het veldrijden: zij die een hele crosswinter rijden en dan nog af en toe op de weg rijden zoals in de Ronde van België en zij die hun crossen eruit pikken en verder vooral wegrenner zijn.

Bij die laatste categorie zitten renners zoals Wout van Aert, Mathieu Van der Poel en Tim Merlier. Maar ook Tom Pidcock en de komende jaren lijkt ook Quinten Hermans meer te evolueren naar dat soort renner. Voor de gevestigde waarden zoals Iserbyt en Aerts is het niet altijd eenvoudig om daar de gevolgen van te dragen. Dit jaar pikte Wout van Aert al 9 crossen mee, waarvan hij er 8 van won. De kruimels waren voor de voltijdse veldrijders. Ook op het BK lijkt het die richting te zullen uitgaan en lijkt er weinig te zijn dat Van Aert van een 5e Belgische titel kan houden. Toch hebben Iserbyt en Aerts het daar niet zo moeilijk mee als men verwacht. "Zeker niet bij Wout. Hij geeft de sport aanzien en rijdt toch nog 10 crossen", klinkt het bij Iserbyt in Het Nieuwsblad. En Aerts treedt hem bij: "Bij Wout vind ik het oké. Als het iemand zou zijn die je amper ziet en dan nationaal kampioen wordt, daar zou ik het moeilijk mee hebben. Wout is in mijn ogen ook nog altijd een crosser, al rijdt hij natuurlijk meer en meer op de weg", besluit Aerts.