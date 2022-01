Kiona Crabbé had geleerd van de jongens maar titel niet vanzelfsprekend: "Ik vond zelf niet dat ik topfavoriete was"

Als favoriete het waarmaken en de titel pakken: dat was ook de opdracht waar Kiona Crabbé voor stond. Het was vooral de concurrentie die haar in die favorietenrol duwde, zelf zag ze dat niet zo. Wat er ook van zij, Crabbé kroonde zich wel mooi tot Belgisch kampioene bij de beloften.

"Ik vond zelf niet dat ik topfavoriete was", benadrukte de renster van IKO-Crelan meteen. "Er waren nog wel een aantal kandidaten. Het is niet dat je het hier zomaar maar eventjes kon doen, maar ik ben wel blij dat het uiteindelijk gelukt is."

Aanvankelijk moest ze concurrente Julie Brouwers voor laten gaan. "Iedereen weet dat mijn start niet mijn sterkste punt is. Mijn start op zich viel mee, maar we haakten met een aantal rensters in mekaar. Ik vond wel aansluiting bij Julie Brouwers en Sterre Vervloet en dan maakte ik zelf een foutje in het zand. Dat moest ik wel zo snel mogelijk rechtzetten."

ZANDPASSAGES BETER DAN VERWACHT

Het was overigens maar een zeldzame keer dat Crabbé zich in het zand op een foutje liet betrappen. "De zandpassages gingen beter dan verwacht. Ik had ook naar de wedstrijd gekeken van de jongens. Ik wist dat ik op sommige stukken waar ik in de verkenning wel nog fietste beter niet meer kon fietsen. Daar heb ik wel uit geleerd. Het parcours was zwaarder dan gedacht. Ik ben wel blij dat het er zo zwaar bij lag."

Eén keer ze als eerste belofte rondreed, leek alles er wel op te wijzen richting een titel voor Crabbé. Al bleef ze ook in die situatie nuchter. "Je bent nooit helemaal zeker tot aan de streep." Ook geen uitbarsting van vreugde toen de titel dan wel een feit was. "Ik was mijn zegegebaar niet vergeten, maar ik heb de wedstrijd niet gewonnen."

ZEKERHEID INBOUWEN

Daarmee doelt Crabbé op het feit dat de U23 samen met de dames elite reden. "Ik mag de trui ook niet zo vaak dragen. Ik denk wel dat ik er in zijn geheel het maximale heb uitgehaald. In de laatste ronde heb ik niet veel risico genomen, want ik wilde geen fouten maken. Als je in de laatste ronde valt, kan de titel weg zijn. Ik wilde wel zekerheid inbouwen."