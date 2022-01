Meervoudig ritwinnaar in Vuelta lijkt op valreep toch nog ploeg te zullen vinden

35 jaar is hij ondertussen maar Simon Clarke zou de fiets nog niet graag aan de haak hangen en zeker niet gedwongen omdat hij geen nieuw contract kan tekenen in het WorldTour-peloton. Maar nu lijkt een ploeg hem een reddingsboei te kunnen toewerpen.

Een ploeg die ergens een oude renner toch nog een contract wil geven ondanks dat de gloriejaren achter hem liggen. Dat kan eigenlijk maar één naam zijn, en volgens Cyclingnews klopt het ook: Israel Premier Tech zou SImon Clarke nog willen aantrekken.

Clarke won in 2012 en 2018 een etappe in de Giro en werd in 2019 tweede in de Amstel Gold Race. Het is alleszins geen veelwinnaar want in totaal won Clarke nog maar 6 koersen.

De Australiër had normaal gezien nog een contract voor 2022 bij Team Qhubeka maar na het uiteenvallen van de ploeg moest hij op zoek naar een nieuwe ploeg. In december meldde Clarke nog bij Cyclingnews dat het vinden van een nieuwe ploeg zeer lastig zou gaan worden. Bij Israel-Premier Tech is Clarke met ook nog Impey (37), Fuglsang (36), Froome (36) en Hollenstein (36) zeker niet de oudste renner van de ploeg.