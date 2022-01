Ook Nederland strijdt voor nationale tricolore en het kan wel eens spannender worden dan bij ons

In België zijn alle blikken zondagmiddag gericht op de kust, waar Wout van Aert in Middelkerke op zoek gaat naar zijn 5e tricolore. In Nederland strijden ze in Rucphen voor de nationale titel.

Aan parcourskennis geen gebrek in Nederland normaal gezien. Enkele weken geleden ploeterde het internationale veldritpeloton nog door het veld in Rucphen voor de wereldbeker. De organisatie liet het parcours staan waardoor er dit jaar wel een nationaal kampioenschap plaatsvindt in het veldrijden.

Vrouwen

Anders dan bij ons moeten de vrouwen ook op zondag aan de bak. Bij de vrouwen is het Nederlands kampioenschap een officieus WK. Al enkele jaren domineren onze noorderburen het veldrijden bij de vrouwen, Sanne Cant en co komen er al even niet meer aan te pas.

Bij die vrouwen domineert Lucinda Brand dit seizoen het peloton. Maar, in de afgelopen 11 crossen kon ze één keertje niet winnen. Eén keer raden waar? Juist, in Rucphen. In de sprint moest ze de duimen leggen tegen Marianne Vos.

© photonews

Het parcours in Rucphen is veelal een snel parcours waar het lastig is om het verschil te maken. "Eén van de weinige parcoursen waar het geen nadeel is om in het wiel te rijden", vertelde Brand eerder deze week. Ze is, zeker na haar verlies in Rucphen enkele weken geleden, alvast op haar hoede dat ze de nationale titel niet cadeau zal krijgen.

Mannen

Bij de mannen krijgen we voor de eerste keer sinds 2015 nog eens een nieuiwe nationale kampioen. De voorbije 6 edities werden namelijk gewonnen door Mathieu Van der Poel, die door rugproblemen niet meer in het veld zal duiken.

Het biedt kansen voor de andere renners, die al een mooie voorbereiding krijgen op het WK dat beslecht zal worden zonder MVDP en Wout van Aert.

Een renner die dit jaar al een kampioenschap won is Lars van der Haar. Alle ogen zullen zondagnamiddag op hem gericht zijn. De Nederlander werd in Rucphen vorige keer 5e én de eerste Nederlander in de uitslag.

© photonews

De volgende Nederlander in de uitslag was Corné Van Kessel op een verdienstelijke 8e plek. Als Van der Haar geen topdag heeft, kan er veel voor Van Kessel die hier een unieke kans krijgt.