Wielercarrière van Luxemburger is dan toch al afgelopen: "Wielrennen was een goede school voor het leven"

Eind oktober bleek al dat Drucker niet tot een nieuwe overeenkomst gekomen was met Cofidis, zijn ploeg in 2021. Drucker wilde wel nog blijven koersen, maar moest dan nog een nieuwe ploeg vinden voor 2022. Die zoektocht geeft hij nu op: het betekent meteen het einde van zijn carrière.

"Ik had graag geëindigd op een betere manier, met een goed seizoen en een behoorlijke laatste koers", schrijft Drucker in een open brief. "De laatste maanden heb ik gewacht en gehoopt, maar de beslissing lag niet in mijn handen. En nu is er geen andere optie over voor mij: ik moet vaarwel zeggen en mijn wielercarrière beëindigen."

a very nice and beautiful chapter in my life comes to an end,but i am also looking forward to the next one.this is the last page.goodbye and thanks everybody for the ride…see you around pic.twitter.com/yqlt3eaX5R