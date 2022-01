Voormalig wielrenster Marijn de Vries even perplex na geval van verkeersagressie

Voormalig wielrenster Marijn de Vries rijdt nog altijd graag met de fiets. Een geval van verkeersagressie zorgde er echter voor dat haar fietstocht van dinsdagochtend helemaal niet zo aangenaam verliep. De Vries houdt er fysiek wel niets aan over.

De Vries deed zelf het verhaal op sociale media. Ze was met haar fiets in een berm gestopt om een mooie foto te nemen van een landschap met het effect van de opkomende zon. Dat kon een bestuurster van een wagen niet appreciëren.

Deze persoon moest even inhouden, want er was ook sprake van een tegenligger. Dat was niet naar de zin van de vrouw in kwestie, die De Vries enkele klappen gaf tegen haar arm en hand. De Vries geeft aan dat ze niet hard geslagen is, maar wel even perplex stond.

Ik kreeg net klappen van een vrouw omdat ik in de berm gestopt was om deze pracht te fotograferen - en zij vanwege een tegenligger even moest inhouden met haar auto 😳 pic.twitter.com/m7IMn5UAbh — Marijn de Vries (@marijnfietst) January 11, 2022

De Vries laat haar volgers weten dat er voorts niets aan de hand is, hoewel haar ochtend dus niet zorgeloos verliep. Marijn de Vries was ook al geregeld te gast in Vive le Vélo als analiste.