Démare mag niet naar de Tour en steekt ontgoocheling niet weg: "In het verleden twee ritten gewonnen"

Groupama-FDJ maakte onlangs de doelen voor 2022 bekend. Démare mag niet naar de Tour en dat zorgt voor ontgoocheling bij toch één van de smaakmakers binnen het team. In plaats daarvan zal de sprinter uitgespeeld worden in de Giro.

"Het is natuurlijk een grote ontgoocheling voor mij dat ik dit jaar de Tour de France niet zal rijden", zei Démare onomwonden op een persconferentie van Groupama-FDJ. "Het is niet omdat het niet goed gegaan is vorig jaar dat het automatisch opnieuw verkeerd zou gaan."

BELANGEN VAN DE PLOEG

Volgens Démare heeft hij zich toch al min of meer bewezen in de Tour. "Je mag niet vergeten dat ik in het verleden twee Tourritten gewonnen heb. Maar het is de keuze van de ploeg. We streven de beste belangen van de ploeg na, niet enkel mijn belangen. Omdat het het beste is voor de ploeg, accepteer ik dit."

Groupama-FDJ waagt een zoveelste poging om met Pinot voor het klassement te gaan en de sprintambities van Démare passen niet in dat verhaal. Wel op het programma van de snelle man: Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en ook het WK in Australië.