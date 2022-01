Rohan Dennis komt nog eens met straffe uitspraak: "Ik heb bij Ineos gemerkt dat ze Jumbo-Visma kopieerden"

Bij Rohan Dennis is een tikje mysterie of een straffe uitspraak nooit ver weg. 'Ineos kopieert Jumbo-Visma', zo stelt de Australische tijdritspecialist. Dat vertelde Dennis in een interview dat deel uitmaakte van de ploegpresentatie van Jumbo-Visma.

Dennis reed vorig jaar nog bij Ineos en verklaarde waarom hij gekozen heeft voor een overstap naar Jumbo-Visma. "Er zijn veel dingen die de ploeg heel goed doet. Ik heb bij Ineos gemerkt dat ze veel dingen van Jumbo-Visma kopieerden. Ik dacht: waarom zou ik bij een ploeg willen zitten die een andere ploeg kopieert?"

De structuur bij Jumbo-Visma ziet er super uit

Straf. In elk geval is Dennis zeer tevreden met zijn keuze, vanwege verscheidene redenen. "Ik wilde naar hier komen omdat het technisch een betere ploeg is. De structuur ziet er super uit. Ik ben ook terug waar ik begonnen ben, bij Rabobank in 2011."

Dennis ziet zijn nieuwe ploeg als hét team die de marginal gains opzoekt. "In sport zijn er altijd één of twee ploegen die altijd op zoek gaan naar dat half procentje extra. Momenteel is Jumbo-Visma de ploeg die daar de leiding in neemt."