Verklapte Herygers de toekomst van podiumklant BK? "Je hebt een lucifer gevonden om iets te ontsteken ..."

Laurens Sweeck is een van de mannen die een heel goed BK reed in Middelkerke. Rest de vraag: wat met zijn toekomst? Paul Herygers heeft het misschien deels verklapt.

Aan het einde van dit seizoen is Laurens Sweeck namelijk einde contract. En dus zou hij wel eens van ploeg kunnen veranderen.

Auto

“Naar waar gaat zijn weg? Want hij komt op de markt”, aldus Paul Herygers bij Sporza. “Dan trekt hij naar Intermarché, de ploeg van onder meer Hermans. Dat heb je me gisteren nog gezegd in de auto”, pikte Michel Wuyts in.

Waarop Herygers van onderwerp probeerde te veranderen: “Er is ooit sprake van geweest, maar nee nee. Dat heb ik totaal niet gezegd, totaal niet. Je hebt een lucifer gevonden om iets te ontsteken, maar … Geen werk in de post, typisch aan zandcrossen.”